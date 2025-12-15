Укр Рус
15 грудня, 17:35
Вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен "Варшавянка"

Сергій Попович

Підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" змогли підірвати російський підводний човен класу "Варшавянка". Вороже судно зазнало критичних ушкоджень і більше не може функціонувати.

Російський підводний човен був носієм ракет "Калібр", якими країна-агресорка обстрілює українські міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Що відомо про унікальне ураження російського підводного човна?

СБУ за допомогою підводних дронів "Sub Sea Baby" підірвала російський підводний човен "Варшавянка" (за класифікацією НАТО – Kilo), що стояла у порту Новоросійська.

Внаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу.

Дрони СБУ уразили підводний човен Росії типу "Варшавянка": дивіться відео

"Варшавянка" є носієм ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну. Вартість одиниці оцінюється у близько 500 мільйонів доларів, з огляду на подорожчання її будівництва у зв'язку із санкціями. Ці пвідводні човни також відомі під назвою "Чорна діра", оскільки чудово поглинають звуки і залишаються малопоміченими для сонарів.

Це була спільна операція 13-того Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

 