24 Канал Новости Украины Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку "Варшавянка"
15 декабря, 17:35
Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку "Варшавянка"

Сергей Попович

Подводные лодки СБУ "Sub Sea Baby" смогли взорвать российскую подводную лодку класса "Варшавянка". Вражеское судно получило критические повреждения и больше не может функционировать.

Российская подводная лодка была носителем ракет "Калибр", которыми страна-агрессор обстреливает украинские города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что известно об уникальном поражении российской подводной лодки?

СБУ с помощью подводных дронов "Sub Sea Baby" взорвала российскую подводную лодку "Варшавянка" (по классификации НАТО – Kilo), стоявшую в порту Новороссийска.

В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя.

"Варшавянка" является носителем ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает Украину.

 