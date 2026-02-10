Обговорять цікаве питання: політолог припустив, навіщо до Києва приїхав прем’єр Молдови

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну приїхав до Києва на переговори з президентом Зеленським та прем'єркою Свириденко, щоб обговорити можливий поетапний вступ обох країн до ЄС. Серед ключових тем – енергетика, транзит через Молдову та проблема Придністров'я.

Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що Україна і Молдова рухаються паралельним шляхом євроінтеграції, тому мають узгодити позиції щодо нового формату вступу.

Що обговорюватимуть Україна та Молдова?

"У Bloomberg вийшла публікація щодо перспектив приєднання України до Європейського Союзу особливим шляхом. Щоб вступ не був розтягнутий на роки, а відбувався поетапно. Наприклад, Україна могла б отримати доступ до певних елементів ЄС уже у 2027 році, а до інших – після здійснення реформ. Цікаво, що Молдова рухається паралельно з Україною на шляху євроінтеграції", – сказав Олещук.

Україна і Молдова, які мають обговорити механізм реалізації поетапного вступу – якщо цей формат буде застосований до України, то ймовірно пошириться й на Молдову, тому обидві країни повинні узгодити свої позиції.

Серед інших можливих тем переговорів – питання енергетики та транзиту через Молдову, оскільки Росія систематично знищує українську логістику в Одеській області.

Також, найімовірніше, обговорять посилення транзиту через Молдову, але це пов'язане з проблемою Придністров'я – російського анклаву, щодо якого останнім часом активізувалися дискусії, зокрема про припинення транзиту на цю територію.

Росіяни активізуються, тому тема Придністров'я буде важливою, адже в інтересах і України, і Молдови якимось чином цей гнійник вирізати. Він абсолютно нікому не потрібен. Я не поінформований про те, про що конкретно вони говоритимуть, але про все це цілком можуть говорити,

– наголосив Олещук.

Що ще відомо про євроінтеграційні процеси в Україні?