Україна надала НАТО "друге дихання": наскільки реальний наш вступ в Альянс без ПДЧ

У Вільнюсі 11 – 12 липня пройде саміт НАТО. Україна має надію почути конкретику щодо можливості вступу країни в альянс.

Найімовірніше, що поки в Україні буде йти війна, то членство в НАТО вона не отримає. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Прогнози України

Іван Ус пояснив, що може статися так, що на липневому саміті у Вільнюсі пролунає чітка позиція, що одразу по завершенню війни Україна долучиться до НАТО протягом стислих термінів.

Окрім цього, міжнародна спільнота вже робила передбачення про те, що Україна може стати країною-членом НАТО вже у 2024 році, а у 2029 році опиниться і в складі ЄС.

"Те, що сигнали про членство в НАТО будуть на цьому саміті, я абсолютно впевнений", – наголосив він.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень додав, що також спільнота перегляне міжнародних інституцій та правил. Наразі ж світ базується на Вашингтонському консенсусі, який зменшує роль держави та розширює лібералізацію.

Зараз буде поступове відходження від цих правил, зокрема, і від плану дій щодо членства в НАТО у разі, якщо цю країну треба брати до НАТО,

– наголосив він.

Яскравий приклад – Швеція та Фінляндія, які не планували долучатися до НАТО до 24 лютого 2022 року.

Чому Україна важлива

Про позицію Києва у питанні необов'язковості Плану дій щодо членства на шляху України до НАТО нещодавно також висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що надання Україні ПДЧ за нинішніх обставин вже втратило актуальність.

"Без України неможливо захистити євроатлантичний простір. І ми повинні змінити думку тих, хто вважає, що членство має відбутися краще пізніше, ніж раніше", – додав він.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень підтримав цю думку і зауважив, що варто пояснити спільноті, що зараз Україна собою захищає Європу та її цінності.

Буде абсолютно логічно, якщо в обмін на послуги з нашого боку ми отримаємо за це можливість бути складовою цього світу, бо Україна дала НАТО "друге дихання",

– пояснив він.

Україна щиро вірить, що західна спільнота все ж прийме її до НАТО та ЄС й зробить це в короткі терміни.

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