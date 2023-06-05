Украина предоставила НАТО "второе дыхание": насколько реально наше вступление в Альянс без ПДЧ
В Вильнюсе 11 – 12 июля пройдет саммит НАТО. Украина надеется услышать конкретику о возможности вступления страны в альянс.
Скорее всего, пока в Украине будет идти война, то членство в НАТО она не получит. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.
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Прогнозы Украины
Иван Усс объяснил, что может произойти так, что на июльском саммите в Вильнюсе прозвучит четкая позиция, что сразу после завершения войны Украина присоединится к НАТО в короткие сроки.
Кроме этого, международное сообщество уже предсказывало, что Украина может стать страной-членом НАТО уже в 2024 году, а в 2029 году окажется и в составе ЕС.
"То, что сигналы о членстве в НАТО будут на этом саммите, я абсолютно уверен", – подчеркнул он.
Главный консультант Национального института стратегических исследований добавил, что также сообщество пересмотрит международные институты и правила. В настоящее время мир базируется на Вашингтонском консенсусе, который уменьшает роль государства и расширяет либерализацию.
Сейчас будет постепенное отхождение от этих правил, в частности, и от плана действий по членству в НАТО в случае, если эту страну нужно брать в НАТО,
– подчеркнул он.
Яркий пример – Швеция и Финляндия, которые не планировали присоединяться к НАТО до 24 февраля 2022 года.
Почему Украина важна
О позиции Киева по вопросу необязательности Плана действий по членству на пути Украины в НАТО недавно также высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что предоставление Украине ПДЧ при нынешних обстоятельствах уже утратило актуальность.
"Без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство. И мы должны изменить мнение тех, кто считает, что членство должно состояться лучше позже, чем раньше", – добавил он.
Главный консультант Национального института стратегических исследований поддержал это мнение и отметил, что следует объяснить сообществу, что сейчас Украина защищает Европу и ее ценности.
Будет абсолютно логично, если в обмен на услуги с нашей стороны мы получим за это возможность быть составной частью мира, потому что Украина дала НАТО "второе дыхание",
– объяснил он.
Украина искренне верит, что западное сообщество все же примет его в НАТО и ЕС и сделает это в короткие сроки.
Вступление Украины в НАТО: главное
- По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, страны-члены НАТО должны обеспечить необходимым вооружением Украина до тех пор, пока она присоединится к альянсу.
- Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не даст Украине присоединиться к НАТО.
- Ответ на такие маразматические заявления от Украины был четким и мгновенным. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что НАТО – это неизбежное будущее для Украины, а России нужно сосредоточиться на своем собственном послевоенном статусе