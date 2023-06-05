Скорее всего, пока в Украине будет идти война, то членство в НАТО она не получит. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Смотрите также При вступлении в НАТО: Макрон призвал Запад создать гарантии безопасности для Украины

Прогнозы Украины

Иван Усс объяснил, что может произойти так, что на июльском саммите в Вильнюсе прозвучит четкая позиция, что сразу после завершения войны Украина присоединится к НАТО в короткие сроки.

Кроме этого, международное сообщество уже предсказывало, что Украина может стать страной-членом НАТО уже в 2024 году, а в 2029 году окажется и в составе ЕС.

"То, что сигналы о членстве в НАТО будут на этом саммите, я абсолютно уверен", – подчеркнул он.

Главный консультант Национального института стратегических исследований добавил, что также сообщество пересмотрит международные институты и правила. В настоящее время мир базируется на Вашингтонском консенсусе, который уменьшает роль государства и расширяет либерализацию.

Сейчас будет постепенное отхождение от этих правил, в частности, и от плана действий по членству в НАТО в случае, если эту страну нужно брать в НАТО,

– подчеркнул он.

Яркий пример – Швеция и Финляндия, которые не планировали присоединяться к НАТО до 24 февраля 2022 года.

Почему Украина важна

О позиции Киева по вопросу необязательности Плана действий по членству на пути Украины в НАТО недавно также высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что предоставление Украине ПДЧ при нынешних обстоятельствах уже утратило актуальность.

"Без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство. И мы должны изменить мнение тех, кто считает, что членство должно состояться лучше позже, чем раньше", – добавил он.

Главный консультант Национального института стратегических исследований поддержал это мнение и отметил, что следует объяснить сообществу, что сейчас Украина защищает Европу и ее ценности.

Будет абсолютно логично, если в обмен на услуги с нашей стороны мы получим за это возможность быть составной частью мира, потому что Украина дала НАТО "второе дыхание",

– объяснил он.

Украина искренне верит, что западное сообщество все же примет его в НАТО и ЕС и сделает это в короткие сроки.

Вступление Украины в НАТО: главное