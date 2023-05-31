Кроме этого, он подчеркнул, что Украина "сегодня защищает всю Европу". Он также добавил, что такие гарантии безопасности отвечают "интересам Запада".
Смотрите также Может дать шанс на крепкий мир с Россией, – Макрон заговорил о предстоящем контрнаступлении Украины
Французский глава 31 мая на форуме Globsec в словацкой столице Братиславе подтвердил, что он "целиком" за гарантии безопасности для нашего государства. Макрон отметил, что эти гарантии должны действительно защищать Украину от военной агрессии.
Мы должны построить что-то между безопасностью, предоставленной Израилю, и полноправным членством,
– подчеркнул он.
Макрон также отметил, что разные члены НАТО могут предоставить эти гарантии на время, пока "Украина ожидает вступления в Альянс". В заключение президент Франции заверил, что планирует продвигать вопросы гарантий безопасности для нашего государства среди стран Запада.
Гарантии безопасности для Украины: что известно
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 31 мая предложила членам НАТО предоставить Украине гарантии безопасности. По ее словам, они будут обеспечивать безопасность наше государство "на пути к членству в Альянсе".
- До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет убеждать членов НАТО обеспечить гарантиями безопасности наше государство на саммите в Вильнюсе, который должен состояться летом 2023 года.
- Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе шагов к гарантиям безопасности для Украины.