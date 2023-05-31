Кроме этого, он подчеркнул, что Украина "сегодня защищает всю Европу". Он также добавил, что такие гарантии безопасности отвечают "интересам Запада".

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Французский глава 31 мая на форуме Globsec в словацкой столице Братиславе подтвердил, что он "целиком" за гарантии безопасности для нашего государства. Макрон отметил, что эти гарантии должны действительно защищать Украину от военной агрессии.

Мы должны построить что-то между безопасностью, предоставленной Израилю, и полноправным членством,

– подчеркнул он.

Макрон также отметил, что разные члены НАТО могут предоставить эти гарантии на время, пока "Украина ожидает вступления в Альянс". В заключение президент Франции заверил, что планирует продвигать вопросы гарантий безопасности для нашего государства среди стран Запада.

Гарантии безопасности для Украины: что известно