Крім цього, він наголосив, що Україна “сьогодні захищає всю Європу”. Він також додав, що такі гарантії безпеки відповідають "інтересам Заходу".
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Французький очільник 31 травня на форумі Globsec у словацькій столиці Братиславі підтвердив, що він "цілком за" гарантії безпеки для нашої держави. Макрон зауважив, що ці гарантії мають дійсно захищати Україну від повторної військової агресії.
Ми повинні побудувати щось між безпекою, наданою Ізраїлю, і повноправним членством,
– підкреслив він.
Макрон також зазначив, що різні члени НАТО можуть надати ці гарантії на час, поки "Україна очікує вступу до Альянсу". Наостанок президент Франції запевнив, що планує просувати питання гарантій безпеки для нашої держави серед країн Заходу.
Гарантії безпеки для України: що відомо
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 31 травня запропонувала членам НАТО надати Україні гарантії безпеки. За її словами, вони будуть забезпечувати безпекою нашу державу "на шляху до членства до Альянсу".
- До цього очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що переконуватиме членів НАТО забезпечити гарантіями безпеки нашу державу на саміті у Вільнюсі, що має відбутися влітку 2023.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі кроків до гарантій безпеки для України.