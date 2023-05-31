Не чекаючи членства в НАТО: в Єврокомісії закликали надати гарантії безпеки для України

Країни-члени НАТО можуть надати Україні низку гарантій безпеки. Зокрема, забезпечити необхідним озброєнням, до того, як наша держава приєднається до Альянсу.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на конференції з питань безпеки в Братиславі. Вона запропонувала членам НАТО надати Україні гарантії безпеки на шляху до членства в Альянсі.

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Урсула фон дер Ляєн запропонувала варіант гарантій безпеки для України

Президентка ЄС, не вдаючись у деталі, зазначила, що приклади з історії можна використати для визначення майбутнього безпекового статусу України. Ймовірно, вона мала на увазі позицію нейтралітету, прийняту Фінляндією після Другої світової війни аж до її вступу в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн переконана, що члени НАТО могли б надати набір гарантій, які разом представлятимуть "стримування запереченням". Мовиться про військове обладнання, яке може зміцнити Україну проти майбутніх російських нападів. За її словами, ясність того, що "друзі України залишаться з нею надовго", є важливою.

Президентка Єврокомісії додала: ЄС усвідомив, що для нього недостатньо просто сказати Україні – двері відчинені для можливого її членства. Євросоюз сам повинен зробити активні кроки, щоб наблизитися до країн-претендентів.

У широкому сенсі, стримування запереченням означає переконання супротивника в тому, що напад не матиме успіху, оскільки оборона є сильною. Водночас так зване стримування відплатою, попередня концепція НАТО, означає погрозу супротивнику відплатою за напад, якщо він відбудеться, щоб змусити утриматися від цього.

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