Не дожидаясь членства в НАТО: в Еврокомиссии призвали предоставить Украине гарантии безопасности
Источник:The Gurdian
Страны-члены НАТО могут предоставить Украине ряд гарантий безопасности. В частности, обеспечить необходимым вооружением до того, как наше государство присоединится к Альянсу.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, выступая на конференции по вопросам безопасности в Братиславе. Она предложила членам НАТО предоставить Украине гарантии безопасности на пути к членству в Альянсе.
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Урсула фон дер Ляен предложила вариант гарантий безопасности для Украины
Президент ЕС, не вдаваясь в детали, отметила, что примеры по истории можно использовать для определения будущего статуса безопасности Украины. По всей вероятности, она имела в виду позицию нейтралитета, принятую Финляндией после Второй мировой войны вплоть до ее вступления в ЕС.
Урсула фон дер Ляен убеждена, что члены НАТО могли бы предоставить набор гарантий, которые вместе будут представлять "сдерживание отрицанием". Речь идет о военном оборудовании, которое может укрепить Украину против грядущих российских нападений. По ее словам, ясность того, что "друзья Украины останутся с ней надолго", важна.
Президент Еврокомиссии добавила: ЕС осознал, что для него недостаточно просто сказать Украине – дверь открыта для возможного ее членства. Евросоюз сам должен сделать активные шаги, чтобы приблизиться к странам-претендентам.Любопытно! В широком смысле, сдерживание отрицанием означает убеждение противника в том, что нападение не будет иметь успеха, поскольку оборона сильна. В то же время, так называемое сдерживание возмездием, предыдущая концепция НАТО, означает угрозу противнику возмездием за нападение, если оно произойдет, чтобы заставить воздержаться от этого.
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Вступление Украины в ЕС: коротко
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости победить в войне для вступления в Альянс. Он определил причины, почему Украина станет членом НАТО. В частности, победа Украины подтолкнет Запад к прогрессивному развитию.
- В то же время, некоторые страны Альянса выступают резко против предоставления членства Украине. Они боятся, что тогда их военным придется ехать на войну в Украине. Однако в будущем победа над Россией даст Украине преимущества для вступления.
- Также западные СМИ объяснили, может ли наше государство войти в НАТО с оккупированными территориями. Исторически такие примеры уже были. В частности, с Западной Германией. Несмотря на это, такой сценарий очень маловероятен.