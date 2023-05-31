Не дожидаясь членства в НАТО: в Еврокомиссии призвали предоставить Украине гарантии безопасности

Страны-члены НАТО могут предоставить Украине ряд гарантий безопасности. В частности, обеспечить необходимым вооружением до того, как наше государство присоединится к Альянсу.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, выступая на конференции по вопросам безопасности в Братиславе. Она предложила членам НАТО предоставить Украине гарантии безопасности на пути к членству в Альянсе.

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Урсула фон дер Ляен предложила вариант гарантий безопасности для Украины

Президент ЕС, не вдаваясь в детали, отметила, что примеры по истории можно использовать для определения будущего статуса безопасности Украины. По всей вероятности, она имела в виду позицию нейтралитета, принятую Финляндией после Второй мировой войны вплоть до ее вступления в ЕС.

Урсула фон дер Ляен убеждена, что члены НАТО могли бы предоставить набор гарантий, которые вместе будут представлять "сдерживание отрицанием". Речь идет о военном оборудовании, которое может укрепить Украину против грядущих российских нападений. По ее словам, ясность того, что "друзья Украины останутся с ней надолго", важна.

Президент Еврокомиссии добавила: ЕС осознал, что для него недостаточно просто сказать Украине – дверь открыта для возможного ее членства. Евросоюз сам должен сделать активные шаги, чтобы приблизиться к странам-претендентам.

В широком смысле, сдерживание отрицанием означает убеждение противника в том, что нападение не будет иметь успеха, поскольку оборона сильна. В то же время, так называемое сдерживание возмездием, предыдущая концепция НАТО, означает угрозу противнику возмездием за нападение, если оно произойдет, чтобы заставить воздержаться от этого.

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