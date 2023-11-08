На шляху до ЄС: Україна передала Угорщині дорожню карту щодо розв'язання питання нацменшин

Європейська комісія 8 листопада опублікувала звіт й заявила, що рекомендує почати переговори щодо вступу України до ЄС. Втім, Угорщина раніше неодноразово заявляла, що блокуватиме членство України, поки не буде розв'язано питання щодо нацменшин.

Україна вже відправила до сусідньої країни дорожню карту, як можна вирішити суперечливі моменти. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає 24 Канал.

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Претензії Угорщини щодо нацменшин

Україна вже передала угорському уряду детальну дорожню карту, як можна розв'язати претензії щодо питання нацменшин. Стефанішина наголосила, що в опублікованому Єврокомісією звіті не простежувалося "угорського сліду" й він був неупередженим. У документі Євросоюз підкреслив прогрес України й заявив, що права нацменшин відповідають Копенгагенським критеріям.

Я хочу звернути увагу, що Європейська комісія у своєму звіті підтвердила прогрес України, підтвердила, що права національних меншин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляються країнам-членам Євросоюзу,

– наголосила Стефанішина.

Крім того, вона повідомила що угорці, які живуть на території України, зверталися до Європейського Союзу. Вони підтримували європейські прагнення України й не мали жодних претензій щодо "утисків". Тому Стефанішина закликає угорську сторону дійти згоди.

"Ми розділяємо реалістичність ситуації в Україні з політичними слоганами", – заявила Стефанішина.

Що вимагає Угорщина у питанні нацменшин

В Угорщині заявили, що "підтримують Україну на шляху до Євросоюзу", втім, нові закони нібито "зробили життя угорців в Україні нестерпним". Мовиться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує усі меншини, а не лише угорську, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.

Політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан наголосив, що діти з угорськомовних сімей нібито значно відставатимуть від навчання. Він також заявив – "доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу".