На пути в ЕС: Украина передала Венгрии дорожную карту по решению вопроса нацменьшинств

Европейская комиссия 8 ноября опубликовала отчет и заявила, что рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Впрочем, Венгрия ранее неоднократно заявляла, что будет блокировать членство Украины, пока не будет решен вопрос о нацменьшинствах.

Украина уже отправила в соседнюю страну дорожную карту, как можно решить противоречивые моменты. Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает 24 Канал.

К теме Цель слишком цинична: как правительство Орбана видит обучение венгерской общины в Украине

Претензии Венгрии по нацменьшинствам

Украина уже передала венгерскому правительству подробную дорожную карту, как можно решить претензии по вопросу нацменьшинств. Стефанишина отметила, что в опубликованном Еврокомиссией отчете не прослеживалось "венгерского следа" и он был беспристрастным. В документе Евросоюз подчеркнул прогресс Украины и заявил, что права нацменьшинств отвечают Копенгагенским критериям.

Я хочу обратить внимание, что Европейская комиссия в своем отчете подтвердила прогресс Украины, подтвердила, что права национальных меньшинств отвечают Копенгагенским критериям, выдвигаемым странам-членам Евросоюза,

– подчеркнула Стефанишина.

Кроме того, она сообщила, что живущие на территории Украины венгры обращались в Европейский Союз. Они поддерживали европейские стремления Украины и не имели никаких претензий по поводу "притеснений". Поэтому Стефанишин призывает венгерскую сторону прийти к согласию.

"Мы разделяем реалистичность ситуации в Украине с политическими слоганами", – заявила Стефанишина.

Что требует Венгрия в вопросе нацменьшинств

В Венгрии заявили, что "поддерживают Украину на пути в Евросоюз", впрочем, новые законы якобы "сделали жизнь венгров в Украине невыносимой". Речь идет о недавно введенном в Украине законе, обязывающем все меньшинства, а не только венгерском, получать не менее 70% образования на украинском языке.

Политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан подчеркнул, что дети из венгерских семей якобы будут значительно отставать от учебы. Он также заявил – "пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз".