Втрати росіян у 25 разів більші: військовий оглядач пояснив, як ЗСУ нищать так багато ворогів

На Заході підкреслюють, що Україна дуже ефективно використовує дрони на полі бою. Є інформація, що на деяких ділянках фронту втрати противника у 25 разів більші, ніж втрати Сил оборони.

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що ще, окрім використання безпілотників, впливає на співвідношення втрат противника. Він зауважив, що дрони, дійсно, є дуже ефективною зброєю проти росіян, проте для їхнього масштабування нам потрібен час і багато ресурсів.

Що допомагає Силам оборони нищити росіян?

Іван Тимочко підкреслив, те, що іноземці говорять про великі втрати росіян викликає більшу довіру до оцінки такої діяльності Збройних Сил України саме в іноземних розвідок та партнерів. Це робить ефективнішими інформаційні кампанії у сенсі прийняття політичних рішень на користь нашої держави.

Зверніть увагу! Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв'ю Bloomberg заявив, що на окремих ділянках фронту співвідношення втрат зросло до 1 до 25 на користь ЗСУ, тоді як раніше воно становило близько 1 до 6. Водночас чисельність російського угруповання в зоні бойових дій залишається приблизно на рівні 700 тисяч, попри активну мобілізацію.

Українським військовим вдається знищити значну кількість противника, використовуючи безпілотниками, зокрема і завдяки погодним умовам.

Мороз, холод сковує людину. Їй важче переміщатися, доводиться витрачати більше енергії. Це все впливає на те, що вона сповільнюється і стає легшою мішенню,

– сказав Іван Тимочко.

Сили оборони розуміють, що противник зараз зробив основний акцент на піхотну компоненту, тому очевидно, що кількість втрат у Росії лише зростатиме.

Окрім цього, українські військові за час бойових дій отримали досвід і розуміння того, як може діяти ворог, якими маршрутами він пересуватиметься.

Це все дає такий накопичувальний результат. Звичайно, потрібно ще виконати дуже-дуже багато роботи. Окрім знищення сил противника на лінії фронту, важливо знищувати їхні глибокі тили та логістику,

– наголосив військовий оглядач.

Він пояснив це тим, що чим більше окупанти втрачають там, то тим меншою буде їхня фізична присутність на території України, зокрема на полі бою.

Що відомо про втрати росіян на фронті?