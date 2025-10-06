Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 5 жовтня, захисники ліквідували ще 1 090 окупантів.

Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 116 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 6 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 116 340 (+1 090) осіб;

танків – 11 235 (+5);

бойових броньованих машин – 23 313 (+14);

артилерійських систем – 33 464 (+18);

РСЗВ – 1 516 (+0);

засоби ППО – 1 223 (+1);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67 226 (+363);

крилаті ракети – 3 841 (+38);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63 496 (+63);

спеціальна техніка – 3 971 (+0).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про втрати ворога на війні?