Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розв'язала проти України. За минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 890 окупантів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Які втрати ворога на 12 вересня?

Станом на 12 вересня від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно сягають:

Особового складу – близько 1 092 780 (+890) осіб,

танків – 11 177 (+1);

бойових броньованих машин – 23 266 (+2);

артилерійських систем – 32 668 (+40);

РСЗВ – 1 485 (+2);

засобів ППО – 1 217 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273);

крилатих ракет – 3 718 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 403 (+64);

спеціальної техніки – 3 964 (+0).



Втрати ворога на 12 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

