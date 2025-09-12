Мінус майже 900 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 12 вересня
- За минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 890 осіб.
- Кількість знищеної техніки за цю добу включає 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем та 64 одиниці автомобільної техніки.
Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розв'язала проти України. За минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 890 окупантів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Які втрати ворога на 12 вересня?
Станом на 12 вересня від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно сягають:
- Особового складу – близько 1 092 780 (+890) осіб,
- танків – 11 177 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 266 (+2);
- артилерійських систем – 32 668 (+40);
- РСЗВ – 1 485 (+2);
- засобів ППО – 1 217 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273);
- крилатих ракет – 3 718 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 403 (+64);
- спеціальної техніки – 3 964 (+0).
Втрати ворога на 12 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
В середу, 10 вересня, в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль Росії. Йдеться про корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу російського Чорноморського флоту.
Днями в "Атеш" розповіли, що завдано удару по заводу ППО у Тулі. Агенти руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі у Тулі. Вдалося знищити вишку зв'язку біля заводу АТ "Щеглівський вал".
Крім цього, в ГУР нещодавно також інформували, що завдали влучних ударів по 2 дороговартісних об'єктах системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.