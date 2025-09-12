Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Які втрати ворога на 12 вересня?

Станом на 12 вересня від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно сягають:

  • Особового складу – близько 1 092 780 (+890) осіб,
  • танків – 11 177 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 266 (+2);
  • артилерійських систем – 32 668 (+40);
  • РСЗВ – 1 485 (+2);
  • засобів ППО – 1 217 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273);
  • крилатих ракет – 3 718 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 403 (+64);
  • спеціальної техніки – 3 964 (+0).


Втрати ворога на 12 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

