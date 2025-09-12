Минус почти 900 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 12 сентября
- За минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 890 человек.
- Количество уничтоженной техники за эти сутки включает 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 40 артиллерийских систем и 64 единицы автомобильной техники.
Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 890 оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери врага на 12 сентября?
По состоянию на 12 сентября с начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно достигают:
- Личного состава – около 1 092 780 (+890) человек,
- танков – 11 177 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 266 (+2);
- артиллерийских систем – 32 668 (+40);
- РСЗО – 1 485 (+2);
- средств ПВО – 1 217 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 467 (+273);
- крылатых ракет – 3 718 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 403 (+64);
- специальной техники – 3 964 (+0).
Потери врага на 12 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
В среду, 10 сентября, в акватории Черного моря спецназовцы ГУР выследили и успешно атаковали очередную дорогостоящую военную цель России. Речь идет о корабле проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава российского Черноморского флота.
На днях в "Атеш" рассказали, что нанесен удар по заводу ПВО в Туле. Агенты движения успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле. Удалось уничтожить вышку связи возле завода АО "Щегловский вал".
Кроме этого, в ГУР недавно также информировали, что нанесли точных ударов по 2 дорогостоящих объектах системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.