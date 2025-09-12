Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 890 оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери врага на 12 сентября?

По состоянию на 12 сентября с начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно достигают:

Личного состава – около 1 092 780 (+890) человек,

танков – 11 177 (+1);

боевых бронированных машин – 23 266 (+2);

артиллерийских систем – 32 668 (+40);

РСЗО – 1 485 (+2);

средств ПВО – 1 217 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 467 (+273);

крылатых ракет – 3 718 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 61 403 (+64);

специальной техники – 3 964 (+0).



Потери врага на 12 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

