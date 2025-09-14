Понад 800 окупантів уже не воюватимуть: втрати ворога на 14 вересня
- Російська армія втратила загалом 1 094 610 осіб з початку вторгнення.
- Втрати техніки включають 11 184 танків, 23 267 бойових броньованих машин, 32 749 артилерійських систем та 59 086 безпілотників.
Російська армія продовжує втрачати солдатів і техніку у війні проти України. Доба на фронті не минула без ліквідації окупантів Силами оборони.
Ворог втратив ще 880 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 25 серпня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 094 610 (+880) осіб;
- танків – 11 184 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 267 (+0);
- артилерійських систем – 32 749 (+42);
- РСЗВ – 1 487 (+1);
- засобів ППО – 1 217 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 086 (+261);
- крилатих ракет – 3 718 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ – 61 614 (+102);
- спеціальної техніки – 3 964 (+0).
Втрати Росії у війні на 14 вересня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Росіяни мають проблеми через війну: останні новини
Жителі міста Кіріши у Ленінградській області Росії та околиць в ніч проти 14 вересня чули гучні вибухи та бачили спалахи вогню. Ймовірно, відбулася атака на російську енергетичну інфраструктуру, а саме – Кіриський нафтопереробний завод.
Увечері 13 вересня сталася диверсія на залізниці в Орловській області. Внаслідок вибуху загинули два росгвардійці, а ще двоє людей дістали поранення. Причетних до скоєного наразі розшукують.
11 вересня Військово-морські Сили ЗСУ провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Наслідком її стало ураження важливого військового об'єкту російської армії.