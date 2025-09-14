Російська армія продовжує втрачати солдатів і техніку у війні проти України. Доба на фронті не минула без ліквідації окупантів Силами оборони.

Ворог втратив ще 880 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Дуже скромні здобутки, – генерал Годжес оцінив просування росіян на фронті Які втрати Росії станом на 25 серпня? Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні: особового складу – близько 1 094 610 (+880) осіб;

танків – 11 184 (+3);

бойових броньованих машин – 23 267 (+0);

артилерійських систем – 32 749 (+42);

РСЗВ – 1 487 (+1);

засобів ППО – 1 217 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 086 (+261);

крилатих ракет – 3 718 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ – 61 614 (+102);

спеціальної техніки – 3 964 (+0).

Втрати Росії у війні на 14 вересня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ Росіяни мають проблеми через війну: останні новини Жителі міста Кіріши у Ленінградській області Росії та околиць в ніч проти 14 вересня чули гучні вибухи та бачили спалахи вогню. Ймовірно, відбулася атака на російську енергетичну інфраструктуру, а саме – Кіриський нафтопереробний завод.

Увечері 13 вересня сталася диверсія на залізниці в Орловській області. Внаслідок вибуху загинули два росгвардійці, а ще двоє людей дістали поранення. Причетних до скоєного наразі розшукують.

11 вересня Військово-морські Сили ЗСУ провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Наслідком її стало ураження важливого військового об'єкту російської армії.