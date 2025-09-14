Более 800 оккупантов уже не будут воевать: потери врага на 14 сентября
- Российская армия потеряла всего 1 094 610 человек с начала вторжения.
- Потери техники включают 11 184 танков, 23 267 боевых бронированных машин, 32 749 артиллерийских систем и 59 086 беспилотников.
Российская армия продолжает терять солдат и технику в войне против Украины. Сутки на фронте не прошли без ликвидации оккупантов Силами обороны.
Враг потерял еще 880 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 25 августа?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 094 610 (+880) человек;
- танков – 11 184 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 267 (+0);
- артиллерийских систем – 32 749 (+42);
- РСЗО – 1 487 (+1);
- средств ПВО – 1 217 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 086 (+261);
- крылатых ракет – 3 718 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 61 614 (+102);
- специальной техники – 3 964 (+0).
Потери России в войне на 14 сентября 2025 / Инфографика Генштаба ВСУ
Россияне имеют проблемы из-за войны: последние новости
Жители города Кириши в Ленинградской области России и окрестностей в ночь на 14 сентября слышали громкие взрывы и видели вспышки огня. Вероятно, произошла атака на российскую энергетическую инфраструктуру, а именно – Киришский нефтеперерабатывающий завод.
Вечером 13 сентября произошла диверсия на железной дороге в Орловской области. В результате взрыва погибли два росгвардейца, а еще два человека получили ранения. Причастных к содеянному сейчас разыскивают.
11 сентября Военно-морские Силы ВСУ провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму. Следствием ее стало поражение важного военного объекта российской армии.