Российская армия продолжает терять солдат и технику в войне против Украины. Сутки на фронте не прошли без ликвидации оккупантов Силами обороны.

Враг потерял еще 880 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Очень скромные достижения, – генерал Ходжес оценил продвижение россиян на фронте

Какие потери России по состоянию на 25 августа?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 094 610 (+880) человек;

танков – 11 184 (+3);

боевых бронированных машин – 23 267 (+0);

артиллерийских систем – 32 749 (+42);

РСЗО – 1 487 (+1);

средств ПВО – 1 217 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 086 (+261);

крылатых ракет – 3 718 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 61 614 (+102);

специальной техники – 3 964 (+0).



Потери России в войне на 14 сентября 2025 / Инфографика Генштаба ВСУ

Россияне имеют проблемы из-за войны: последние новости