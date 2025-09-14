Ворог втратив ще 880 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 25 серпня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 094 610 (+880) осіб;

танків – 11 184 (+3);

бойових броньованих машин – 23 267 (+0);

артилерійських систем – 32 749 (+42);

РСЗВ – 1 487 (+1);

засобів ППО – 1 217 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 086 (+261);

крилатих ракет – 3 718 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ – 61 614 (+102);

спеціальної техніки – 3 964 (+0).



Втрати Росії у війні на 14 вересня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

