Враг потерял еще 880 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 25 августа?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

  • личного состава – около 1 094 610 (+880) человек;
  • танков – 11 184 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 267 (+0);
  • артиллерийских систем – 32 749 (+42);
  • РСЗО – 1 487 (+1);
  • средств ПВО – 1 217 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 086 (+261);
  • крылатых ракет – 3 718 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 61 614 (+102);
  • специальной техники – 3 964 (+0).

Потери россиян 14 сентября
Потери России в войне на 14 сентября 2025 / Инфографика Генштаба ВСУ

Россияне имеют проблемы из-за войны: последние новости

  • Жители города Кириши в Ленинградской области России и окрестностей в ночь на 14 сентября слышали громкие взрывы и видели вспышки огня. Вероятно, произошла атака на российскую энергетическую инфраструктуру, а именно – Киришский нефтеперерабатывающий завод.

  • Вечером 13 сентября произошла диверсия на железной дороге в Орловской области. В результате взрыва погибли два росгвардейца, а еще два человека получили ранения. Причастных к содеянному сейчас разыскивают.

  • 11 сентября Военно-морские Силы ВСУ провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму. Следствием ее стало поражение важного военного объекта российской армии.