Враг потерял еще 880 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 25 августа?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 094 610 (+880) человек;

танков – 11 184 (+3);

боевых бронированных машин – 23 267 (+0);

артиллерийских систем – 32 749 (+42);

РСЗО – 1 487 (+1);

средств ПВО – 1 217 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 086 (+261);

крылатых ракет – 3 718 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 61 614 (+102);

специальной техники – 3 964 (+0).



Потери России в войне на 14 сентября 2025 / Инфографика Генштаба ВСУ

