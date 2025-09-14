Враг потерял еще 880 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 25 августа?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 094 610 (+880) человек;
- танков – 11 184 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 267 (+0);
- артиллерийских систем – 32 749 (+42);
- РСЗО – 1 487 (+1);
- средств ПВО – 1 217 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 086 (+261);
- крылатых ракет – 3 718 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 61 614 (+102);
- специальной техники – 3 964 (+0).
Потери России в войне на 14 сентября 2025 / Инфографика Генштаба ВСУ
Россияне имеют проблемы из-за войны: последние новости
Жители города Кириши в Ленинградской области России и окрестностей в ночь на 14 сентября слышали громкие взрывы и видели вспышки огня. Вероятно, произошла атака на российскую энергетическую инфраструктуру, а именно – Киришский нефтеперерабатывающий завод.
Вечером 13 сентября произошла диверсия на железной дороге в Орловской области. В результате взрыва погибли два росгвардейца, а еще два человека получили ранения. Причастных к содеянному сейчас разыскивают.
11 сентября Военно-морские Силы ВСУ провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму. Следствием ее стало поражение важного военного объекта российской армии.