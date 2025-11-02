Понад 900 окупантів не повернуться з війни: втрати ворога на 2 листопада
- Від початку війни загинули 1 143 670 окупантів, зокрема 940 за останню добу.
- Втрати техніки включають 11 361 танк, 23 525 бойових броньованих машин, та 34 162 артилерійських систем.
Російська армія намагається наступати на різних напрямках фронту, однак Сили оборони Україні дають ворогу гідну відсіч. Через це ворог втрачає чимало солдатів та техніки під час боїв.
З початку повномасштабної війни на передовій загинули 1 143 670 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 2 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 143 670 (+940) осіб;
- танків – 11 361 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 525 (+4);
- артилерійських систем – 34 162 (+25);
- РСЗВ – 1 534 (+0);
- засобів ППО – 1 235 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348);
- крилатих ракет – 3 917 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 290 (+120);
- спеціальної техніки – 3 987 (+0).
Втрати Росії у війні на 2 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про проблеми росіян на фронті?
Днями українські бійці знищили в Ростовській області ворожий зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3", а також уразили радіолокаційну станцію "НЕБО-У". Ця дорога техніка ворога загрожувала українській авіації.
На Покровському напрямку росіяни змушені йти в "м'ясні бої" за наказом командування. При цьому окупанти не отримують від влади належної підтримки та виплат.
На Харківщині Росія також "кинула" своїх солдатів без спорядження, харчування їм дають мало, а літню форму не заміюють на теплішу.