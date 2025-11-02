Более 900 оккупантов не вернутся с войны: потери врага на 2 ноября
- С начала войны погибли 1 143 670 оккупантов, в том числе 940 за последние сутки.
- Потери техники включают 11 361 танк, 23 525 боевых бронированных машин, и 34 162 артиллерийских систем.
Российская армия пытается наступать на разных направлениях фронта, однако Силы обороны Украины дают врагу достойный отпор. Поэтому враг теряет немало солдат и техники во время боев.
С начала полномасштабной войны на передовой погибли 1 143 670 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 2 ноября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 143 670 (+940) человек;
- танков – 11 361 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 525 (+4);
- артиллерийских систем – 34 162 (+25);
- РСЗВ – 1 534 (+0);
- средств ПВО – 1 235 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 77 052 (+348);
- крылатых ракет – 3 917 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 290 (+120);
- специальной техники – 3 987 (+0).
Потери России в войне на 2 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о проблемах россиян на фронте?
На днях украинские бойцы уничтожили в Ростовской области вражеский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3", а также поразили радиолокационную станцию "НЕБО-У". Эта дорогостоящая техника врага угрожала украинской авиации.
На Покровском направлении россияне вынуждены идти в "мясные бои" по приказу командования. При этом оккупанты не получают от власти должной поддержки и выплат.
На Харьковщине Россия также "бросила" своих солдат без снаряжения, питания им дают мало, а летнюю форму не заменяют на более теплую.