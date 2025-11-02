Укр Рус
24 Канал Новости Украины Более 900 оккупантов не вернутся с войны: потери врага на 2 ноября
2 ноября, 06:39
2

Более 900 оккупантов не вернутся с войны: потери врага на 2 ноября

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • С начала войны погибли 1 143 670 оккупантов, в том числе 940 за последние сутки.
  • Потери техники включают 11 361 танк, 23 525 боевых бронированных машин, и 34 162 артиллерийских систем.

Российская армия пытается наступать на разных направлениях фронта, однако Силы обороны Украины дают врагу достойный отпор. Поэтому враг теряет немало солдат и техники во время боев.

С начала полномасштабной войны на передовой погибли 1 143 670 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне могли и не заметить: как удалось уничтожить "Орешник" и что это значит для Путина

Какие потери врага на 2 ноября?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 143 670 (+940) человек;
  • танков – 11 361 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 525 (+4);
  • артиллерийских систем – 34 162 (+25);
  • РСЗВ – 1 534 (+0);
  • средств ПВО – 1 235 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 77 052 (+348);
  • крылатых ракет – 3 917 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 290 (+120);
  • специальной техники – 3 987 (+0).


Потери России в войне на 2 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о проблемах россиян на фронте?