6 грудня, 07:16
Понад 1100 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 6 грудня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За останню добу російська армія втратила 1 180 солдатів і 130 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
  • Загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення включають 11 398 танків, 23 688 бойових броньованих машин і не тільки.

Кремль не виводить свою армію з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. За останню добу військо агресора втратило на війні в Україні 1180 солдатів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Які втрати росіян на 6 грудня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають: 

  • Особового складу – близько 1 179 790 (+1 180) осіб,
  • танків – 11 398 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 688 (+2);
  • артилерійських систем – 34 874 (+31);
  • РСЗВ – 1 560 (+2);
  • засобів ППО – 1 253 (+0;
  • літаків – 431 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 87 387 (+487);
  • крилатих ракет – 4 024 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 037 (+130);
  • спеціальної техніки – 4 015 (+1).


Втрати ворога на 6 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Днями, 4 грудня, на території військового аеродрому "Кача" в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

  • До слова, у ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора – "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії.

  • Зазначимо, що за 2 тижні "Примари" ГУР знищили 8 ворожих цілей у Криму: фронтовий бомбардувальник Су-24; антену в радіопрозорому куполі; радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2"; БпЛА "Оріон"; 2 радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот"; вантажний потяг та "Урал" російських військ.