Понад 1100 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 6 грудня
- За останню добу російська армія втратила 1 180 солдатів і 130 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
- Загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення включають 11 398 танків, 23 688 бойових броньованих машин і не тільки.
Кремль не виводить свою армію з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. За останню добу військо агресора втратило на війні в Україні 1180 солдатів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Які втрати росіян на 6 грудня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 179 790 (+1 180) осіб,
- танків – 11 398 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 688 (+2);
- артилерійських систем – 34 874 (+31);
- РСЗВ – 1 560 (+2);
- засобів ППО – 1 253 (+0;
- літаків – 431 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 87 387 (+487);
- крилатих ракет – 4 024 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 037 (+130);
- спеціальної техніки – 4 015 (+1).
Втрати ворога на 6 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Днями, 4 грудня, на території військового аеродрому "Кача" в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.
До слова, у ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора – "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії.
Зазначимо, що за 2 тижні "Примари" ГУР знищили 8 ворожих цілей у Криму: фронтовий бомбардувальник Су-24; антену в радіопрозорому куполі; радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2"; БпЛА "Оріон"; 2 радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот"; вантажний потяг та "Урал" російських військ.