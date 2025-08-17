ЗСУ продовжують знищувати російських загарбників, які прийшли, щоб окупувати наші території та завдати шкоди нашим захисникам та громадянам. За останню добу "на концерт до Кобзона" відправилися ще 900 російських солдатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. До теми Війна дронів: у Генштабі навели вражаючу статистику ліквідованої безпілотниками ворожої техніки Які втрати у Росії в Україні станом на 17 серпня? Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила: особового складу – близько 1 069 950 (+900);

танків – 11 116 (+4);

бойових броньованих машин – 23 143 (+8);

артилерійських систем – 31 589 (+49);

РСЗВ – 1 468 (+1);

засобів ППО – 1 208 (+1);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186);

крилатих ракет – 3 558 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 821 (+88);

спеціальної техніки – 3 942 (+0).

Втрати Росії в Україні станом на 17 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ