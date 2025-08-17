ВСУ продолжают уничтожать российских захватчиков, которые пришли, чтобы оккупировать наши территории и нанести вред нашим защитникам и гражданам. За последние сутки "на концерт к Кобзону" отправились еще 900 российских солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. К теме Война дронов: в Генштабе привели впечатляющую статистику ликвидированной беспилотниками вражеской техники Какие потери у России в Украине по состоянию на 17 августа? С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла: личного состава – около 1 069 950 (+900);

танков – 11 116 (+4);

боевых бронированных машин – 23 143 (+8);

артиллерийских систем – 31 589 (+49);

РСЗО – 1 468 (+1);

средств ПВО – 1 208 (+1);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 51 528 (+186);

крылатых ракет – 3 558 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 58 821 (+88);

специальной техники – 3 942 (+0).

Потери России в Украине по состоянию на 17 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ