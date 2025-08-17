Укр Рус
"Минус" 900 оккупантов, РСЗО, ПВО и 4 танка: потери врага на 17 августа
17 августа, 07:37
"Минус" 900 оккупантов, РСЗО, ПВО и 4 танка: потери врага на 17 августа

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • ВСУ уничтожили 900 российских солдат за последние сутки.
  • Потери России в технике: 4 танка, 1 РСЗО, 1 ПВО и 88 единиц автомобильной техники.

ВСУ продолжают уничтожать российских захватчиков, которые пришли, чтобы оккупировать наши территории и нанести вред нашим защитникам и гражданам. За последние сутки "на концерт к Кобзону" отправились еще 900 российских солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери у России в Украине по состоянию на 17 августа?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 069 950 (+900);
  • танков – 11 116 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 143 (+8);
  • артиллерийских систем – 31 589 (+49);
  • РСЗО – 1 468 (+1);
  • средств ПВО – 1 208 (+1);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 51 528 (+186);
  • крылатых ракет – 3 558 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 821 (+88);
  • специальной техники – 3 942 (+0).


Потери России в Украине по состоянию на 17 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ