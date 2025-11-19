Сили оборони ліквідували ще 850 загарбників і техніку: втрати ворога на 19 листопада

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російська армія зазнає втрат.

Лише за минулу добу українські військові ліквідували 850 російських окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила:

особового складу – 1 161 230 (+850);

танків – 11 356 (+1);

бойових броньованих машин – 23 595 (+1);

артилерійських систем – 34 511 (+12);

РСЗВ – 1546 (+1);

засобів ППО – 1240 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 086 (+293);

крилатих ракет – 3940 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 635 (+56);

спеціальної техніки – 4001 (+1).



Втрати Росії у війні станом на 19 листопада / Інфографіка Генштабу

Яких ще втрат зазнала Росія у війні: коротко про головне