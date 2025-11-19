Сили оборони ліквідували ще 850 загарбників і техніку: втрати ворога на 19 листопада
- За минулу добу українські військові ліквідували 850 російських окупантів, а загальні втрати особового складу Росії становлять 1 161 230 осіб.
- Росія втратила 11 356 танків, 23 595 бойових броньованих машин, 34 511 артилерійських систем, та 82 086 БпЛА з початку війни.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російська армія зазнає втрат.
Лише за минулу добу українські військові ліквідували 850 російських окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні?
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила:
- особового складу – 1 161 230 (+850);
- танків – 11 356 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 595 (+1);
- артилерійських систем – 34 511 (+12);
- РСЗВ – 1546 (+1);
- засобів ППО – 1240 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 086 (+293);
- крилатих ракет – 3940 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 635 (+56);
- спеціальної техніки – 4001 (+1).
Втрати Росії у війні станом на 19 листопада / Інфографіка Генштабу
Яких ще втрат зазнала Росія у війні: коротко про головне
Раніше спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО росіян на Донбасі. Впродовж двох минулих тижнів розвідники уразили зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1", командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400 та радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".
Окрім цього, ЗСУ локалізували прорив російських окупантів до Новопавлівки. Їм вдалося знищити 15 росіян та взяти в полон ще двох.
Також СБУ знищила 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" і 2 радари в Новоросійську. Операція була проведена за підтримки ГУР, ССО та Держприкордонслужби України.