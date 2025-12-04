Українські військові знищили окупантів на Донеччині: серед ліквідованих – африканець "Малік"

Сили спеціальних операцій продовжують знищувати ворога. Зокрема, нещодавно оператори 8 полку ССО ліквідували групу противника в Яровій.

Серед ліквідованих був африканець із позивним "Малік". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО.

Як ССО вдалося ліквідувати групу російських військових?

За даними українських захисників, росіяни вирішили використати складні погодні умови та просочилися до Ярової на Донеччині. Метою окупантів була розвідка вогневих позицій та позицій екіпажів БпЛА.

ССО знищили групу російських військових: відео Сил спеціальних операцій

Росіяни взяли в полон місцевого жителя, катували його та змушували до співпраці. Під час виконання чергового доручення від ворога, його перехопили оператори ССО. Після швидкого опитування, українські військові налетіли на загарбників.

Дві підгрупи провели дорозвідку будівлі, де переховувалися росіяни. Зав’язався бій, що тривав кілька хвилин. У результаті вдалося успішно виконати завдання та знищити трьох військовослужбовців російської армії. Один із них виявився африканцем із позивним "Малік". Також було захоплено документи, зброю та радіостанції.

