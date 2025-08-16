Укр Рус
Сили оборони ліквідували ще 1010 загарбників та чимало техніки: втрати ворога на 16 серпня
16 серпня, 07:38
Сили оборони ліквідували ще 1010 загарбників і чимало техніки: втрати ворога на 16 серпня

Надія Батюк
Основні тези
  • За минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 1010 російських загарбників.
  • З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила значну кількість техніки, включаючи 11 112 танків та 23 135 бойових броньованих машин.
  • Українські сили також знищили 51 342 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 733 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Сили оборони завдають значних втрат російській армії як в особовому складі, так і в техніці.

За минулу добу вони ліквідували близько 1010 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні з Україною?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 069 050 (+1010);
  • танків – 11 112 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 135 (+2);
  • артилерійських систем – 31 540 (+42);
  • РСЗВ – 1 467 (+0);
  • засобів ППО – 1 207 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 342 (+152);
  • крилатих ракет – 3 558 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 733 (+137);
  • спеціальної техніки – 3 942 (+2).


Втрати Росії у війні з Україною на 16 серпня / Інфографіка Генштабу