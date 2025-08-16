Укр Рус
24 Канал Новости Украины Силы обороны ликвидировали еще 1010 захватчиков и немало техники: потери врага на 16 августа
16 августа, 07:38
1

Силы обороны ликвидировали еще 1010 захватчиков и немало техники: потери врага на 16 августа

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1010 российских захватчиков.
  • С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла значительное количество техники, включая 11 112 танков и 23 135 боевых бронированных машин.
  • Украинские силы также уничтожили 51 342 БпЛА оперативно-тактического уровня, 58 733 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Силы обороны наносят значительные потери российской армии как в личном составе, так и в технике.

За минувшие сутки они ликвидировали около 1010 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне с Украиной?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 069 050 (+1010);
  • танков – 11 112 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 135 (+2);
  • артиллерийских систем – 31 540 (+42);
  • РСЗО – 1 467 (+0);
  • средств ПВО – 1 207 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 51 342 (+152);
  • крылатых ракет – 3 558 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 733 (+137);
  • специальной техники – 3 942 (+2).


Потери России в войне с Украиной на 16 августа / Инфографика Генштаба