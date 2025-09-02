Укр Рус
24 Канал Новини України 800 окупантів, РСЗВ та десятки техніки: втрати ворога на 2 вересня
2 вересня, 06:47
2

800 окупантів, РСЗВ та десятки техніки: втрати ворога на 2 вересня

Дмитро Усик
Основні тези
  • Сили оборони знищили 800 окупантів за минулу добу, загальні втрати противника перевищили 1 083 000 осіб.
  • Від початку війни Росія втратила значну кількість техніки, включаючи 11 156 танків, 23 233 бойових броньованих машин, 32 301 артилерійських систем та 1477 РСЗВ.

Російська армія не рахується з втратами на війні. Лише за минулу добу Сили оборони знищили 800 окупантів.

При цьому загальні втрати противника вже перевищили 1 083 000. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росія окупувала два села на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень 

Які втрати Росії у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 083 790 (+850);
  • танків – 11 156 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 233 (+4);
  • артилерійських систем – 32 301 (+53);
  • РСЗВ – 1477 (+1);
  • засобів ППО – 1213 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 446 (+170);
  • крилатих ракет – 3 664 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 488 (+89);
  • спеціальної техніки – 3 952 (+0).

Втрати Росії на 2 вересня / Інфографіка Генштабу

Втрати Росії у війні: коротко про головне

  • Головком Олександр Сирський повідомив, що лише за серпень 2025 року втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб. Генерал подякував українським воїнам за професіоналізм.

  • Спецпідрозділ ГУР МОУ "Примари" вдарив дронами по авіабазі окупантів у Гвардійському, що на території тимчасово окупованого Криму. Уражено два гелікоптери Мі-8.

  • В окупованих Олешках росіяни підірвалися на вибухівці, намагаючись зняти українські прапори. Ймовірно, після встановлення наші сили здійснили дистанційне мінування.