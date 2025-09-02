Російська армія не рахується з втратами на війні. Лише за минулу добу Сили оборони знищили 800 окупантів.

При цьому загальні втрати противника вже перевищили 1 083 000. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росія окупувала два села на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Які втрати Росії у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 083 790 (+850);

танків – 11 156 (+1);

бойових броньованих машин – 23 233 (+4);

артилерійських систем – 32 301 (+53);

РСЗВ – 1477 (+1);

засобів ППО – 1213 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 446 (+170);

крилатих ракет – 3 664 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 488 (+89);

спеціальної техніки – 3 952 (+0).

Втрати Росії на 2 вересня / Інфографіка Генштабу

Втрати Росії у війні: коротко про головне