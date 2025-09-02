800 оккупантов, РСЗО и десятки техники: потери врага на 2 сентября
- Силы обороны уничтожили 800 оккупантов за минувшие сутки, общие потери противника превысили 1 083 000 человек.
- С начала войны Россия потеряла значительное количество техники, включая 11 156 танков, 23 233 боевых бронированных машин, 32 301 артиллерийских систем и 1477 РСЗО.
Российская армия не считается с потерями на войне. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 800 оккупантов.
При этом общие потери противника уже превысили 1 083 000 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 083 790 (+850);
- танков – 11 156 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 233 (+4);
- артиллерийских систем – 32 301 (+53);
- РСЗО – 1477 (+1);
- средств ПВО – 1213 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 446 (+170);
- крылатых ракет – 3 664 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 488 (+89);
- специальной техники – 3 952 (+0).
Потери России на 2 сентября / Инфографика Генштаба
Потери России в войне: коротко о главном
Главком Александр Сырский сообщил, что только за август 2025 года потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек. Генерал поблагодарил украинских воинов за профессионализм.
Спецподразделение ГУР МОУ "Призраки" ударило дронами по авиабазе оккупантов в Гвардейском, что на территории временно оккупированного Крыма. Поражены два вертолета Ми-8.
В оккупированных Олешках россияне подорвались на взрывчатке, пытаясь снять украинские флаги. Вероятно, после установки наши силы осуществили дистанционное минирование.