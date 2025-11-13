Укр Рус
13 листопада, 06:35
Майже 1200 знищених загарбників та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 13 листопада

Дарія Черниш
Основні тези
  • ЗСУ знищили 1 180 російських окупантів за останню добу.
  • Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 11 344 танків, понад 30 тисяч артсистем та іншу техніку.

Росіяни продовжують терор України та бої на фронті. Попри це українські захисники тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

Лише впродовж минулої доби ЗСУ вдалось знищити 1 180 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати несе ворог в Україні?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії на війні проти України сягають приблизно:

  • Особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб;
  • танків – 11 344 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 567 (+11);
  • артилерійських систем – 34 388 (+9);
  • РСЗВ – 1 540 (+0);
  • засобів ППО – 1 242 (+2);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141);
  • крилатих ракет – 3 926 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 211 (+88);
  • спецальної техніки – 3 996 (+2).

Втрати ворога на 13 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавні успішні удари по силах Росії