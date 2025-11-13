Майже 1200 знищених загарбників та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 13 листопада
- ЗСУ знищили 1 180 російських окупантів за останню добу.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 11 344 танків, понад 30 тисяч артсистем та іншу техніку.
Росіяни продовжують терор України та бої на фронті. Попри це українські захисники тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.
Лише впродовж минулої доби ЗСУ вдалось знищити 1 180 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати несе ворог в Україні?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії на війні проти України сягають приблизно:
- Особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб;
- танків – 11 344 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 567 (+11);
- артилерійських систем – 34 388 (+9);
- РСЗВ – 1 540 (+0);
- засобів ППО – 1 242 (+2);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141);
- крилатих ракет – 3 926 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 211 (+88);
- спецальної техніки – 3 996 (+2).
Втрати ворога на 13 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нещодавні успішні удари по силах Росії
Бійці Сил спеціальних операцій провели зачистку ворожих позицій на Донеччині. У результаті спецоперації знищено трьох окупантів, а також вилучено їхні радіостанції та особисті документи.
Під прикриттям туману ворог намагався прорватися до Костянтинівки, проте українська розвідка вчасно зупинила атаку. Ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі.
Боєць "Жокей" 1-го ОШП у рукопашному бою ліквідував російського віськового ножем після того, як у нього відмовив автомат і закінчилися боєприпаси. Військового висунули на звання Героя України, розповів командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" 24 Каналу.