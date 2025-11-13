Лише впродовж минулої доби ЗСУ вдалось знищити 1 180 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати несе ворог в Україні?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії на війні проти України сягають приблизно:
- Особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб;
- танків – 11 344 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 567 (+11);
- артилерійських систем – 34 388 (+9);
- РСЗВ – 1 540 (+0);
- засобів ППО – 1 242 (+2);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141);
- крилатих ракет – 3 926 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 211 (+88);
- спецальної техніки – 3 996 (+2).
Втрати ворога на 13 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нещодавні успішні удари по силах Росії
Бійці Сил спеціальних операцій провели зачистку ворожих позицій на Донеччині. У результаті спецоперації знищено трьох окупантів, а також вилучено їхні радіостанції та особисті документи.
Під прикриттям туману ворог намагався прорватися до Костянтинівки, проте українська розвідка вчасно зупинила атаку. Ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі.
Боєць "Жокей" 1-го ОШП у рукопашному бою ліквідував російського віськового ножем після того, як у нього відмовив автомат і закінчилися боєприпаси. Військового висунули на звання Героя України, розповів командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" 24 Каналу.