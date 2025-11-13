Лише впродовж минулої доби ЗСУ вдалось знищити 1 180 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також "Шахед" збили за допомогою кулемета: захисники показали бойову роботу

Які втрати несе ворог в Україні?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії на війні проти України сягають приблизно:

  • Особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб;
  • танків – 11 344 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 567 (+11);
  • артилерійських систем – 34 388 (+9);
  • РСЗВ – 1 540 (+0);
  • засобів ППО – 1 242 (+2);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141);
  • крилатих ракет – 3 926 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 211 (+88);
  • спецальної техніки – 3 996 (+2).

Втрати ворога на 13 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавні успішні удари по силах Росії