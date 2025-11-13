Только за прошедшие сутки ВСУ удалось уничтожить 1 180 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери несет враг в Украине?

С начала полномасштабного вторжения потери России на войне против Украины достигают примерно:

  • Личного состава – около 1 155 360 (+1 180) человек;
  • танков – 11 344 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 567 (+11);
  • артиллерийских систем – 34 388 (+9);
  • РСЗО – 1 540 (+0);
  • средств ПВО – 1 242 (+2);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 945 (+141);
  • крылатых ракет – 3 926 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 211 (+88);
  • спецтехники – 3 996 (+2).

Потери врага на 13 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

