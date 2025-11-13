Только за прошедшие сутки ВСУ удалось уничтожить 1 180 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также "Шахед" сбили с помощью пулемета: защитники показали боевую работу
Какие потери несет враг в Украине?
С начала полномасштабного вторжения потери России на войне против Украины достигают примерно:
- Личного состава – около 1 155 360 (+1 180) человек;
- танков – 11 344 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 567 (+11);
- артиллерийских систем – 34 388 (+9);
- РСЗО – 1 540 (+0);
- средств ПВО – 1 242 (+2);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 945 (+141);
- крылатых ракет – 3 926 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 211 (+88);
- спецтехники – 3 996 (+2).
Потери врага на 13 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Недавние успешные удары по силам России
Бойцы Сил специальных операций провели зачистку вражеских позиций в Донецкой области. В результате спецоперации уничтожено трех оккупантов, а также изъяты их радиостанции и личные документы.
Под прикрытием тумана враг пытался прорваться в Константиновку, однако украинская разведка вовремя остановила атаку. Враг понес значительные потери в технике и живой силе.
Боец "Жокей" 1-го ОШП в рукопашном бою ликвидировал российского военного ножом после того, как у него отказал автомат и закончились боеприпасы. Военного выдвинули на звание Героя Украины, рассказал командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" 24 Канала.