"Жокея" подали на звание Героя Украины. Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" рассказал 24 Каналу, что сейчас документы находятся на рассмотрении, решение еще не принято.

Как "Жокей" совершил подвиг?

Дмитрий Филатов "Перун" отметил, что такие случаи уже фиксировались. Но не было видеоподтверждений действий штурмовиков в ближнем бою. Для их подразделения это не новость, когда ведется стрелковый бой на расстоянии 10 – 15 метров от врага. Впервые такой подвиг был заснят.

"Жокей" не является контрактником или профессиональным военным. Его карьера в армии началась, как в основном у нас всех. Он жил своей жизнью, а когда возникла необходимость защищать Родину, он пошел выполнять свой мужской долг,

– подчеркнул командир.

По его словам, в подразделении уделяют очень много внимания подготовке личного состава. Поэтому бойцы могут проявить себя даже в таких критических случаях.

"Жокей" это продемонстрировал собственным подвигом. Поэтому его подали на получение Героя Украины. По состоянию на сейчас документы находятся на рассмотрении. Будет ли присвоено звание воину – решит президент.

Что происходит на фронте?