Этот участок достаточно сложный с точки зрения продвижения бронетехники. Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" заметил 24 каналу, что если в ближайшее время не будут приняты меры, то, вероятнее всего, враг сможет построить там переправу, которая позволит затягивать более мощные образцы техники.

"В последнее время ухудшились погодные условия. Противник сейчас взял под контроль определенный участок, дорогу, которая идет от Селидово в Покровск. Под прикрытием тумана, погодных условий пытается затягиваться более активно, используя технику", – сказал он.

Что происходит возле Покровска?

Дмитрий Филатов "Перун" отметил, что по состоянию на сейчас командование принимает меры для противодействия. Сейчас не очень эффективно удается применять составляющую БПЛА, которая за последний год вышла на высокий уровень в ВСУ. Поэтому наличие пехоты на позициях в достаточном количестве крайне необходимо.

Сама ситуация на данный момент не потеряна. В самом Покровске уже начали действовать некоторые штурмовые подразделения, и не только штурмовые. Сейчас организовывается совместный штаб, который будет заниматься сугубо решением вопроса по Покровску,

– подчеркнул командир.

У россиян есть намерение строить определенные переправы для того, чтобы перебрасывать технику в направлении Покровска. Утром 12 ноября враг делал такую попытку, однако она оказалась неудачной. Силы обороны владели информацией. Было проведено минирование. Известно, что и техника, которая отправлялась для построения этой переправы, подорвалась.

Заметим, что сейчас идет важный сбор на пикапы для военных 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло. Это очень нужно для наших бойцов. Приобщиться можно по ссылке.

Какова ситуация на Покровском направлении?