Бійці ГУР і ССО зайшли на територію Росії та влаштували ворогу успішну засідку
- Бійці ССО та ГУР МО провели успішну спецоперацію на території Росії, знищивши трьох російських військових та їхній транспорт.
- Українські воїни повернулися з трофеями, серд яких автономний датчик руху.
Бійці ССО разом із ГУР МО провели спецоперацію в тилу Росії. Внаслідок засідки знищено кількох російських військових і їхній транспорт.
Крім того, українські воїни повернулися з трофеями. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Дивіться також Мінус понад 1000 окупантів, знищено кілька танків і десятки артсистем: втрати ворога 29 вересня
Які результати засідки в тилу Росії?
Воїни 73-го морського центру ССО та ГУР МО України вкотре провели успішну операцію на території ворога. Під час спеціальної розвідки в одній з областей Росії оператори організували засідку на рухомий транспорт противника.
В результаті злагоджених дій спецпризначенців були знищені троє військовослужбовців Росії та їхній транспорт,
– йдеться в повідомленні.
Як українські бійці успішно ліквідували окупантів: дивіться відео
Бійці додають, що після виконання завдань українські спецпризначенці повернулися до України з документами, зброєю та обладнанням противника.
Серед трофеїв – автономний датчик руху, яким ФСБ Росії обладнує периметр державного кордону.
Які втрати несе ворог останнім часом?
Пілоти 59-ї бригади Сил Безпілотних Систем знищили гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона.
Українська розвідка знищила кілька російських літаків і вертольотів на аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Криму. Супутникові знімки підтвердили повне знищення Ан-26 та кратер біля одного з Бе-12.
Професор американських студій Інституту Клінтон Скотт Лукас в етері 24 Каналу повідомив, що Україна за допомогою дронів вивела з ладу близько 20% російських НПЗ. Також росіяни зіткнулися з нестачею пального. Причин для цього є багато, а одна з ключових, за словами Лукаса, удари України по НПЗ.