Втретє за вечір: у Дніпрі знову пролунали вибухи
Ударні безпілотники ворога продовжують атакувати Україну ввечері у четвер, 6 листопада. Під ударом противника вкотре опинилося Дніпро.
В обласному центрі чули звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.
Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза
Яка причина вибухів у Дніпрі?
Повітряну тривогу для Дніпровського та Самарівського районів, а також обласного центру та територіальної громади почали повторно оголошувати ще орієнтовно з 22:16 через загрозу дронового удару.
Повітряні сили повідомляли про ударні безпілотники у повітряному просторі регіону та додаткові групи дронів, які рухалися з Харківської області. Вже близько о 22:37 в обласному центрі було гучно.
У Дніпрі чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Додаткових деталей з цього приводу наразі не оприлюднювали.