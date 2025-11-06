Укр Рус
6 листопада, 22:40
Втретє за вечір: у Дніпрі знову пролунали вибухи

Маргарита Волошина

Ударні безпілотники ворога продовжують атакувати Україну ввечері у четвер, 6 листопада. Під ударом противника вкотре опинилося Дніпро.

В обласному центрі чули звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Яка причина вибухів у Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпровського та Самарівського районів, а також обласного центру та територіальної громади почали повторно оголошувати ще орієнтовно з 22:16 через загрозу дронового удару. 

Повітряні сили повідомляли про ударні безпілотники у повітряному просторі регіону та додаткові групи дронів, які рухалися з Харківської області. Вже близько о 22:37 в обласному центрі було гучно. 

У Дніпрі чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного, 
– ідеться у повідомленні.

Додаткових деталей з цього приводу наразі не оприлюднювали.

Що відомо про попередні атаки на область?

 