Плівки Богуслаєва-2: президент "Мотор Січі" блокував передачу гелікоптера для української армії

У квітні 2022 року керівник "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв блокував передачу гелікоптера Мі-2 українській розвідці. Він був їм необхідний для виконання бойових завдань на фронті.

Журналісти отримали записи телефонних розмов Богуслаєва від джерел у правоохоронних органах. Роздаючи вказівки підлеглим, він блокував передачу гелікоптера Мі-2 українській розвідці для виконання бойових завдань на фронті.

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Як Богуслаєв блокував передачу гелікоптера

За даними ЗМІ, у квітні 2022 року ГУР звернулося до "Мотор Січі", щоб забрати вертоліт Мі-2 на потреби оборони України. Проте телефонні записи Богуслаєва, керівника підприємства, свідчать про те, що він прагнув зірвати процес. Він наказував своїм підлеглим розібрати гелікоптер і сховати запчастини, не віддавати представникам розвідки документацію тощо.

Зокрема він наказував розладнати цифровий регулятор двигуна, щоб розвідники не могли злетіти, зняти та заховати всі агрегати.

Ти розладнай РДЦ. Розладнай там РДЦ, щоб вони не злетіли — і все… Лопаті важко сховати, а агрегати зніміть, все поховайте, бл***,

– казав він по телефону 21 квітня 2022-го.

Також він просив працівників поводитись з представниками ГУР "жорстко". Словом, робити все, щоб гелікоптер до них не потрапив.

Поводьтеся жорстко, нічого там не кланяйтеся, не просіть, щоб вони знали, бл***… А гелікоптер треба забрати,

– казав він.

Журналісти також показали документи, судячи з яких Богуслаєв хотів продати військовослужбовцям гелікоптери, але щонайменше один із них був небезпечним для експлуатації.

Кому Богуслаєв віддавав накази

Журналісти стверджують, що Богуслаєв спілкувався з цього питання з низкою людей. Зокрема такі накази отримували:

директор з маркетингу і торгівлі "Мотор Січі" Павло Касай,

голова підрозділу підприємства Ігор Костюк,

конструктор Роман Мироненко,

голова компанії "АгроавіаДніпро", на території якої перебував вертоліт, Олександро Понікаревич,

співробітник обслуговуючої компанії Олександр Корнієнко.

Наталія Ульяненко, тодішня керівниця київської філії "Мотор Січі" та радниця начальника Генштабу на громадських засадах.

Геннадій Касай – нардеп від партії "Слуга народу", виходець з "Мотор Січі" та брат Павла Касая.

Богуслаєв розумів та визнавав, що ГУР мало право вилучити гелікоптер. Попри спроби керівника компанії, ГУР таки вдалося забрати гелікоптер на потреби армії. Розвідники також склали акт щодо подальшої компенсації.

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