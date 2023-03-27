Путін піднімає градус напруги: чому ядерна зброя в Білорусі нашкодить самій Росії
Заява Владіміра Путіна про розміщення на території Білорусі ядерного озброєння спровокує нову хвилю санкцій проти Росії та Білорусі. Водночас країни НАТО не стануть дзеркально відповідати розміщенням ядерних зарядів в Польщі чи країнах Балтії.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний. Він додав, що застосування цієї зброї у військових цілях дуже малоймовірне.
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На Білорусь накладуть нові санкції
За словами Нарожного, головним наслідком цих дій Путіна стане хіба що посилення санкційного тиску на його країну, а більше – на Білорусь. З військової точки зору, розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не дає жодних переваг Росії.
"Тактична ядерна зброя не завдає такої великої шкоди, як стратегічна. Вона може застосовуватись для знищення ВОПів чи РОТів (взводних та ротних опорних пунктів – 24 Канал). Але якщо вони використають таку зброю, то найбільшу загрозу становить радіаційне забруднення на великій території – не лише самого місця вибуху, а й туди, куди подує вітер. Радіаційна хмара може легко дійти до країн ЄС. Якщо вітер буде у бік Польщі чи країн Балтії, то це буде надзвичайний рівень ескалації", – розповів військовий експерт.
Він додав, що такий сценарій малоймовірний. В основному ця ядерна зброя буде використовуватись Росією для шантажу країн Заходу.
Реакція країн НАТО
Павло Нарожний вважає, що країни НАТО не стануть дзеркально відповідати та розміщувати ядерну зброю в Польщі чи країнах Балтії.
"Американська ядерна зброя і так розташована в Німеччині. Американський літак Б-52 може за годину долетіти до Росії та завдати удар. В Середземному морі й в Атлантичному океані, я впевнений, є американські субмарини, які несуть стратегічну ядерну зброю і застосують її за потреби", – додав він.
Реакція Заходу на останню заяву Путіна
- Сполучені Штати та їхні європейські союзники застерегли президента Росії Владіміра Путіна від "небезпечної" ядерної риторики. Видання Washington Post пише, що американські офіційні особи применшили значення цього кроку Путіна.
- Джон Кірбі, координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки, заявив, що немає жодних ознак того, що Путін "виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю".
- Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна наголосив, що цей план Росії посилює напругу: "рішення Путіна розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та засоби її доставлення ще більше посилює напругу, пов’язану з російською агресією проти України".