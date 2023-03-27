Путин поднимает градус напряжения: почему ядерное оружие в Беларуси навредит самой России

Заявление Владимира Путина о размещении на территории Белоруси ядерного вооружения спровоцирует новую волну санкций против России и Белоруси. В то же время, страны НАТО не станут зеркально отвечать размещением ядерных зарядов в Польше или странах Балтии.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Павел Нарожный. Он добавил, что применение этого оружия в военных целях очень маловероятно.

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На Беларусь наложат новые санкции

По словам Нарожного, главным следствием этих действий Путина станет разве что усиление санкционного давления на его страну, а больше – на Беларусь. С военной точки зрения, размещение тактической ядерного оружия в Беларуси не дает никаких преимуществ России.

"Тактическое ядерное оружие не наносит такого большого вреда, как стратегическое. Оно может применяться для уничтожения ВОПов или РОТов (взводных и ротных опорных пунктов - 24 Канал). Но если они используют такое оружие, то наибольшую угрозу представляет радиационное загрязнение на большой территории – не только самого места взрыва, но и туда, куда дует ветер. Радиационное облако может легко дойти до стран ЕС. Если ветер будет в сторону Польши или стран Балтии, то это будет чрезвычайный уровень эскалации", – рассказал военный эксперт.

Он добавил, что такой сценарий маловероятен. В основном это ядерное оружие будет использоваться Россией для шантажа стран Запада.

Реакция стран НАТО

Павел Нарожный считает, что страны НАТО не станут зеркально отвечать и размещать ядерное оружие в Польше или странах Балтии.

"Американское ядерное оружие и так расположено в Германии. Американский самолет Б-52 может через час долететь до России и нанести удар. В Средиземном море и в Атлантическом океане, я уверен, есть американские субмарины, которые несут стратегическое ядерное оружие и применят его при необходимости", – добавил он.

Реакция Запада на последнее заявление Путина