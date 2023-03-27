Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний. Він додав, що застосування цієї зброї у військових цілях дуже малоймовірне.

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На Білорусь накладуть нові санкції

За словами Нарожного, головним наслідком цих дій Путіна стане хіба що посилення санкційного тиску на його країну, а більше – на Білорусь. З військової точки зору, розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не дає жодних переваг Росії.

"Тактична ядерна зброя не завдає такої великої шкоди, як стратегічна. Вона може застосовуватись для знищення ВОПів чи РОТів (взводних та ротних опорних пунктів – 24 Канал). Але якщо вони використають таку зброю, то найбільшу загрозу становить радіаційне забруднення на великій території – не лише самого місця вибуху, а й туди, куди подує вітер. Радіаційна хмара може легко дійти до країн ЄС. Якщо вітер буде у бік Польщі чи країн Балтії, то це буде надзвичайний рівень ескалації", – розповів військовий експерт.

Він додав, що такий сценарій малоймовірний. В основному ця ядерна зброя буде використовуватись Росією для шантажу країн Заходу.

Реакція країн НАТО

Павло Нарожний вважає, що країни НАТО не стануть дзеркально відповідати та розміщувати ядерну зброю в Польщі чи країнах Балтії.

"Американська ядерна зброя і так розташована в Німеччині. Американський літак Б-52 може за годину долетіти до Росії та завдати удар. В Середземному морі й в Атлантичному океані, я впевнений, є американські субмарини, які несуть стратегічну ядерну зброю і застосують її за потреби", – додав він.

Реакція Заходу на останню заяву Путіна