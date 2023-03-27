Об этом в эфире 24 Канала заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, подготовка к размещению ядерного оружия это длительный процесс.

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Военный эксперт сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в Беларуси есть два типа ядерных носителей – ОТРК "Искандер" и несколько самолетов, которые могут нести авиабомбы с ядерными зарядами. Именно арсенал носителей ядерного оружия, а не само ядерное оружие, является предметом шантажа, который использует Путин.

Эти заявления – это предмет шантажа, приглашение к переговорам, намек перед саммитом, чтобы создать давление. Я не думаю, что размещение или передача ядерного оружия вообще произойдет,

– отметил Свитан.

Он добавил, что Путин сделал заявление о размещении в Беларуси ядерного вооружения с целью шантажа стран Европы и передает "привет" участникам саммита НАТО, который состоится в Литве в июле 2023 года. В заявлении российского диктатора речь не шла о передаче ядерного оружия, ведь это противоречит международным законам о нераспространении ядерного вооружения. Именно поэтому был использован термин – "размещение российского ядерного арсенала на территории Беларуси".

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Лукашенко хочет ядерное оружие как гарантию для себя

Роман Свитан предположил, что белорусский самопровозглашенный президент Лукашенко хочет иметь доступ к ядерному оружию для обеспечения безопасности своего режима. Этому предшествовала его поездка в Китай, где он, вероятно, обсуждал эту тему с Си Цзиньпинем.

Для него важно иметь ядерное оружие, как в Северной Корее. Он хочет обезопасить себя от стран, окружающих Беларусь и которые он считает "недружественными",

– подчеркнул он.

По его мнению, перемещение ядерных зарядов в Беларусь может вообще не состояться, ведь этому предшествует много подготовительных работ. Сами же россияне за 9 лет не смогли завершить подготовительные работы на объекте Феодосия-13 в Крыму, чтобы разместить там ядерное оружие.

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