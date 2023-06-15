Ефект від ядерної зброї перебільшений: військовий експерт сказав, чому не варто сильно боятися

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко заявив, що Білорусь вже почала отримувати російську ядерну зброю. Тепер божевільний погрожує усім "надпотужною бомбою".

Втім, ніхто не дозволить йому її застосувати. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

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Лукашенку слід заспокоїтись

Слід розуміти, що держава, котра володіє ядерною зброєю, може розташовувати її на території іншої, якщо є певні військові домовленості та союзи. Це не суперечить міжнародним законам. Так, Росія може розташовувати у Білорусі свою базу з ядерними ракетами. Але керувати, охороняти й обслуговувати цю зброю мають лише росіяни. Допускати білорусів до можливості її застосування ніхто не буде.

Як зазначає військовий експерт, Лукашенко намагається переконати себе в тому, що ця зброя вирішить усі питання. Безумовно, вона є вкрай небезпечною. Але останні 30 – 40 років триває інформаційна кампанія щодо небезпеки ядерної зброї, аби пересічні громадяни підтримували ідею скорочення ядерного арсеналу у світі, обмеження її розповсюдження і так далі.

Небезпека від ядерної зброї надто перебільшена. Перше: для того, щоб скінчилася цивілізація, потрібно підірвати втричі більше ядерної зброї, аніж та, яка є у світі. Підірвати її треба одночасно,

– запевнив Гетьман.

Так, буде радіоактивне забруднення місцевості. Але його не можна порівнювати з тим, яке утворюється внаслідок підриву атомних реакторів. Рівень радіації за дві години падає в десять разів, за добу – в сто разів. Через деякий час ця зона стає безпечною.

"Мільйон людей вбити… Радіус повного руйнування у тактичної ядерної зброї – не більше, ніж кілометри. Про що йдеться? Застосовувати по містах? Нехай спробують. Наша ППО ці ракети перехопить. Застосовувати під час бойових дій десь у полі? Це взагалі недоречно, ніякого впливу на ворога не буде", – пояснив військовий експерт.

Так, у Хіросімі й Нагасакі наприкінці Другої світової війни дійсно загинуло дуже багато людей. Але великих руйнацій та кінця світу не було. Сьогодні там живуть люди.

"Нехай Лукашенко заспокоїться, холодною водою вмиється", – підсумував Олексій Гетьман.

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