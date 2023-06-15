Эффект от ядерного оружия преувеличен: военный эксперт сказал, почему не следует сильно бояться

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна уже начала получать российское ядерное оружие. Теперь сумасшедший угрожает всем "сверхмощной бомбой".

Впрочем, никто не позволит ему его применить. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

Важно Желаемый сценарий для Путина – аналитик о ядерных угрозах Лукашенко

Лукашенко следует успокоиться

Следует понимать, что государство, обладающее ядерным оружием, может размещать его на территории другого, если есть определенные военные договоренности и союзы. Это не противоречит международным законам. Да, Россия может размещать в Беларуси свою базу с ядерными ракетами. Но управлять, охранять и обслуживать это оружие должны только россияне. Допускать белорусов к возможности его применения никто не будет.

Как отмечает военный эксперт, Лукашенко пытается убедить себя в том, что это оружие решит все вопросы. Безусловно, оно очень опасно. Но последние 30 – 40 лет продолжается информационная кампания по опасности ядерного оружия, чтобы рядовые граждане поддерживали идею сокращения ядерного арсенала в мире, ограничение его распространения и так далее.

Опасность ядерного оружия слишком преувеличена. Для того, чтобы закончилась цивилизация, нужно взорвать втрое больше ядерного оружия, чем есть в мире. Взорвать его нужно одновременно,

– заверил Гетман.

Да, будет радиоактивное загрязнение местности. Но его нельзя сравнивать с тем, что образуется в результате подрыва атомного реактора. Уровень радиации за два часа падает в десять раз, в сутки – в сто раз. Спустя время эта зона становится безопасной.

"Миллион людей убить… Радиус полного разрушения в тактическом ядерном оружии – не более километров. О чем идет речь? Применять по городам? Пусть попробуют. Наша ПВО эти ракеты перехватит. Применять во время боевых действий где-то в поле? Это вообще неуместно, никакого влияния на врага не будет", – объяснил военный эксперт.

В Хиросиме и Нагасаки в конце второй мировой войны действительно погибло очень много людей. Но больших разрушений и конца света не было. Сегодня там живут люди.

"Пусть Лукашенко успокоится, холодной водой умоется", – подытожил Алексей Гетьман.

Решится ли Путин на ядерный удар