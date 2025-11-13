Експерт із США назвав причину панічного скликання Путіним Радбезу

В Росії пройшло термінове засідання Радбезу після того, як США здійснили випробувальний запуск міжконтинентальної балістики без ядерної боєголовки. Путін наказав почати підготовку до ядерних випробувань. Кремль і адміністрація Трампа намагаються бути головними хуліганами в кімнаті, між ними триває битва риторик.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив американський професор Скотт Лукас, наголосивши, що чим глибшим буде розкол між адміністрацією Трампа і Кремлем, тим більша ймовірність того, що відповідальні люди у Вашингтоні зможуть переконати лідера США надати більшу підтримку Україні в боротьбі з Росією.

Дивіться також Ядерна ракета США: що таке Minuteman і як США відпрацювали удар на тлі російських погроз

Ядерні випробування: як Росія й США суперничають?

Коли минулого місяця тривали розмови про те, чи надасть адміністрація Трампа Україні крилаті ракети Tomahawk для атак вглиб Росії, Путін цього точно не хотів й відговорив Трампа від такого кроку. Але досі, зі слів Лукаса, є ймовірність, що американці поставлять цю зброю ЗСУ.

Очільник Кремля прагне й надалі це відтерміновувати. Для цього він публічно заявляє, що в нього є нова ядерна ракета "Буревісник", ядерний безпілотник і суперторпеда "Посейдон".

"А потім Трамп, який до кінця не розуміє всіх деталей, виходить й публікує в соцмережах повідомлення, яке вводить в оману, про те, що Росія і Китай проводять ядерні випробування і тому США теж мають це зробити. Насправді це неправда, Росія не тестувала ядерні боєголовки, як і Китай. Єдина країна, яка це зробила з 1990 року – це Північна Корея. У 2017 році вона це припинила", – пояснив Лукас.

Оскільки Трамп опублікував таке повідомлення, то Кремль вирішив, що має відреагувати. Росія заговорила про "Смерч", потім там зібрали засідання Радбезу, де міністр оборони Бєлоусов заявив, що країна-агресорка готується до відновлення тестування ядерної зброї.

Навіть якщо адміністрація Трампа захоче відновити випробування ядерних боєголовок на їх проведення піде три роки. Трамп, ймовірно, до того часу вже не буде займати свою посаду,

– підсумував американський професор.

Що відомо про заявлену Путіним зброю?