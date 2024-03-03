Ядерні погрози Путіна нервують Китай: чи пробачить Пекін російський шантаж

У Кремлі знову вирішили побрязкати ядерною "дубинкою" і випробувати міжконтинентальну ядерну ракету "Ярс". У такий спосіб Росія вирішила знову налякати Захід, але нервує Китай.

Головною метою пуску цієї ракети було залякування Заходу. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

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Путін нервує Сі Цзіньпіна

"Пустили одного "Ярса", очевидно, що головна мета була продемонструвати світу свою ядерну "дубинку". Однак лякають вони Захід, але нервує Китай", – зауважив Лакійчук.

Отже, треба стежити за реакцією Пекіна на російський ядерний шантаж, оскільки там починають уважно ставитися до таких "експериментів" Росії. На думку Лакійчука, такі демонстративні дії Владіміра Путіна перед так званими виборами Китай "може пробачити, але не дуже".

Диктатор Путін любить також погрожувати світу ракетою "Сармат" . До чергових погроз він удався під час звернення до федеральних зборів 29 лютого 2024 року.

Наразі саме Росія залежить від Китаю, а не навпаки. Тож у Кремлі мають почути застереження від "старшого брата".

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