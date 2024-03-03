Ядерные угрозы Путина нервируют Китай: простит ли Пекин российский шантаж

В Кремле снова решили побряцать ядерной "дубинкой" и испытать межконтинентальную ядерную ракету "Ярс". Таким образом Россия решила снова напугать Запад, но нервирует Китай.

Главной целью пуска этой ракеты было запугивание Запада. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

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Путин нервирует Си Цзиньпина

"Пустили одного "Ярса", очевидно, что главная цель была продемонстрировать миру свою ядерную "дубинку". Однако пугают они Запад, но нервничает Китай", – заметил Лакийчук.

Следовательно, надо следить за реакцией Пекина на российский ядерный шантаж, поскольку там начинают внимательно относиться к таким "экспериментам" России. По мнению Лакийчука, такие демонстративные действия Владимира Путина перед так называемыми выборами Китай "может простить, но не очень".

Диктатор Путин любит также угрожать миру ракетой "Сармат" . К очередным угрозам он прибегнул во время обращения к федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Сейчас именно Россия зависит от Китая, а не наоборот. Поэтому в Кремле должны услышать предостережения от "старшего брата".

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