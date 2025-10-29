Вибух з ядерним цунамі: що за атомні торпеди "Посейдон", якими Путін погрожує Америці

25 жовтня 2025 року росіяни оголосили, що провели випробування своєї ракети з ядерним реактором "Буревестник" й натякнули, що її треба боятися, а Путіна – поважати. Трамп у відповідь фактично промовчав і не надав російському “Чорнобилю, що літає” належної уваги.

З відчаю Росія дістала з полиці ще одну свою "вундерваффе" – торпеду з ядерною силовою установкою "Посейдон". 29 жовтня Путін заявив, що напередодні відбулися її випробування. Крім того, диктатор додав, що за "Посейдоном" десь скоро полетить інша зірка російської пропаганди – ракета "Сармат".

24 Канал нагадує, що Путін вже погрожував "Посейдоном", розповідає, що відомо про цю торпеду, а також пояснює, чому вся ця історія – блеф.

Матеріал вперше був опублікований ще 3 жовтня 2022 року, коли Росія також гучно погрожувала світу ядеркою. Нині текст доповнено та розширено.

Як Путін погрожував "Посейдоном" раніше?

Путіна понесло – Трампу нарешті пояснили, що російський президент глузує з нього та не бажає миру. Через це Трамп обіцяв подумати про надання Україні ракет "Томагавк", а згодом взагалі оголосив публічно, що скасовує зустріч з російським диктатором і воєнним злочинцем у Будапешті. Той у відповідь впав в істерику та вдався ледь не до останнього свого аргументу – ядерного шантажу.

Цікаво, що попереднє ядерне загострення у Путіна відбулося практично рівно 3 роки тому, коли Росія зазнала блискавичної та жорстокої поразки на Харківщині, опинилася перед необхідністю "непростих рішень" на Херсонщині та панічно ввела мобілізацію, щоб відновити чисельність армії вторгнення. Тож згадка про "Посейдони" – сигнал, який можна прочитати по-різному.

Нагадаємо, 2 жовтня 2022 року італійська газета La Repubblica повідомила сенсаційну новину, посилаючись на дані розвідки НАТО. Мовилося про те, що російський атомний підводний човен "Бєлгород" залишив свою базу в Білому морі за Полярним колом. Субмарина начебто попрямувла до Карського моря, аби випробувати там ядерну торпеду "Посейдон".

Чи є цьому підтвердження?

Жодних. Італійські журналісти пропонували повірити їм на слово. Інших підтверджень щодо "Посейдону" в офіційному інформаційному полі не було. Про це не писала ні британська, ні американська преса, які б мали значно більше "виходів" на розвіддані НАТО (супутники також "не помітили" один із найбільших підводних човнів у світі).

Натомість інформацію про зброю "судного дня" активно тиражували проросійські ЗМІ та телеграм-канали, що дало підстави вважати статтю La Repubblica вкидом та черговою спробою росіян пограти м'язами бодай на інформаційному фронті та спробувати залякати світ своїм недолугим ІПСО, оскільки з інших спроб Росії – мобілізації та прямих ядерних погроз світ відверто глузує.

Зазначимо, що підтвердження пусків "Посейдона" в 2022 році так і не з'явилися, що вказує на те, що воно відбувалися або віртуально, або десь у голові Путіна. Історія повторюється й три роки потому. Росіяни пропонують світу повірити Путіну на слово.

Як Путін погрожує "Посейдонами": дивіться відео

Що відомо про торпеди "Посейдон"?

Вперше широкому загалу про нову російську "вундерваффе" повідомив Путін у 2018 році. Сама ж розробка велася нібито з 2015 року (якось швидко для росіян – чи не так?)

У Росії розроблені безпілотні підводні апарати, здатні рухатися на великій глибині і на міжконтинентальну дальність зі швидкістю, що набагато перевищує швидкість підводних човнів, найсучасніших торпед і всіх видів, навіть найшвидших, надводних кораблів. Це фантастика. Вони мають низьку шумність, високу маневровість і практично невразливі для противника. Засобів, які можуть протистояти їм, нині у світі просто не існує,

– Путін хвалиться "Посейдоном" у 2018 році.

Вважається, що вибух "Посейдона" має спровокувати величезне ядерне цунамі, що здатне затопити та отруїти радіацією величезні території. La Repubblica розповідала, що для цього, в принципі, не потрібно було вигадувати нову зброю, адже "ядерне цунамі" можуть спровокувати й класичні міжконтинентальні балістичні ракети.

Наразі відомо, що "Посейдон" – це нібито 24-метрова торпеда, здатна нести ядерний заряд потужністю у 2 мегатони.

Цей проєкт перебуває в розробці й підтверджених випробувань "Посейдону" ніколи не було. Отже, існування готового прототипу ніяк не підтверджено, випробування його не проводилося (чутки були влітку 2020 року, коли в Швеції раптово підвищився рівень радіації, проте вони не були підтверджені). В умовах санкцій та заборони експорту для Росії зробити щось технологічне – ще те завдання.

Це свідчить про те, що "Посейдон" несе більшу загрозу своєму екіпажу, якщо він існує (залишимо цьому факту кілька відсотків ймовірності), ніж будь-кому іншому, адже, якщо інформація La Repubblica достовірна, Путін відправляє своїх моряків просто на вірну смерть.

Так вже було й з іншими російськими "вундерваффе" – підводним човном АС-12 "Лошарік", який був гордістю російських пропагандистів, аж доки не потонув у 2019 році. Так було й з винищувачем п'ятого покоління Су-57, який існує лише на папері. А також з фанерним танком Т-14 "Армата", міфічним ЗРК С-500 та іншими "Термінаторами”.

Зверніть увагу! "Вундерваффе" або Wunderwaffe (дослівно диво-зброя) – ІПСО нацистів, вигадана пропагандистами Геббельса. Після серії поразок нацистів на фронтах Другої світової, коли поразка Німеччини стала очевидною, нацисти вигадали легенду про диво-зброю, завдяки якій вони здобудуть перемогу.



Як наслідок, мільйони німців були зазомбовані та свято вірили у "Вундерваффе" та "тотальну війну до останнього німця". Наразі цю стратегію підхопили в Росії.

Чи це перша спроба налякати світ "Посейдоном"?

Ні, раніше різними російськими "вундерваффе" лякали пропагандисти держави-агресора.

У травні 2022 року один із топових російських пропагандистів Дмітрій Кисельов, відомий як "радіоактивний попіл", вже розповідав про ракету та казав, що вона ніби здатна створювати 500-метрові хвилі.

Росія погрожує знищити Велику Британію: дивіться відео

Пропагандист намагався залякати тодішнього британського прем'єра Бориса Джонсона та обіцяв знищити Лондон.

Це всього лише один пуск, Борисе,

– погрожував Кисельов.

Крім "Посейдона" вони також згадували й ракету "Сармат", якої також не існує в природі.



Студент в окупованому Криму знищує Нью-Йорк / Фото росЗМІ

"Посейдоном" також лякали Америку. У тому ж травні 2022 року в окупованому Севастополі в місцевому "університеті" відбулася "наукова конференція" так званої "воєнної кафедри". Одна з доповідей якраз вихваляла "Посейдон" та імітувала знищення Нью-Йорка.

Останній аргумент Путіна

Наразі у світі вже кілька тижнів активно піднімається тема застосування Росією ядерної зброї. Цю тему активно розкручує сама Росія, а деякі навіть цитують слова Путіна про те, що "росіяни потраплять до раю, а інші просто помруть".

Це свідчить про те, що в Кремлі просто не залишилось жодних аргументів – вони програють війну, яку ж самі й почали. У цій ситуації агресор хапається за останні можливості, які йому вважаються рятівними. Так само, як це робили нацисти навесні 1945-го.

Така поведінка є неприйнятною та доводить, що Росія має бути переможена та позбавлена права та привілею володіти ядерною зброєю.

На відміну від "Посейдона", інші ядерні ракети у Москви є. Їхня якість і готовність викликають питання, але сам факт існування свідчить про не нульову загрозу від держави, яка давно перетворилася на "мавпу з гранатою". Ядерною.